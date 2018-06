Ladislav Štaidl: Se skandály se Artur naučil žít

"Naštěstí to všechno, co se o nás píše a říká, Artur snáší docela dobře. Prostě se s tím naučil žít jako s hrbem," říká Štaidl.

"Na základě předběžného opatření soudu teď bydlí Artur u mne a já se o něj pečlivě starám. Jak je to nyní s jeho maminkou, to nevím, ani nevím, kde Iveta teď vůbec je," svěřuje se skladatel.

Dvaašedesátiletý Štaidl složil hudbu k osmdesáti televizním a celovečerním filmům, je autorem dvou set písní a textů, které psal především pro Karla Gotta. Napsal i několik knížek. Veškerou práci už ale pověsil na hřebík.

"Nemám absolutně žádné pracovní aktivity," přiznává. "Proč také. Prostě nic nedělám a v těchto dnech se věnuji jenom svému synovi. Ten to potřebuje a to je jediné, co pro mě má už smysl."

Nejraději prý se svým synem hraje šachy. "On je totiž na tom sportovně jako já, tedy v tomto směru žádná touha, ale je velmi chytrý. Šachy mu jdou skvěle. Ovšem škola a učení ho vůbec nebaví, stejně jako nebavilo nikdy ani mne. Když připočítám k tomu tu podobu, Artur je zkrátka opravdu můj."