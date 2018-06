Iveta si nechtěla nechat pomoct, řekl Štaidl o Bartošové

„Do té doby, co byla se mnou, tak se v životě nedotkla alkoholu, ač tatínek její nebohý byl sedmkrát léčený alkoholik. Ona měla k alkoholu těžkou averzi. A pak, když jí začaly problémy s financemi a mužskými, tak to víš, strašně jednoduchý únik z té reality je právě panák,“ řekl Štaidl v rozhovoru pro Český rozhlas.

Zpěvačka pomocnou ruku od Štaidla tvrdohlavě odmítala.

„Ona byla beran. Rád bych jí pomohl, už kvůli tomu klukovi, ale nešlo to. Ona to vždycky řešila, že si našla nového partnera, a do doby, než jsem Artura získal do své péče, tak se tam vystřídalo deset chlapů. To je doklad toho, že měla smůlu a neuměla si vybrat,“ míní hudebník.

Dodal ale, že to nebyla žádná hloupá naivka, jak si mnozí lidé mysleli. „Když nastaly problémy, kdy musela chodit na psychiatrická vyšetření, dva nezávislí psychiatři jí naměřili IQ 132. Ona mohla ve vteřině do Mensy. Tady vidět, jak je to vysoké IQ na h*vno, když nemáš talent na život,“ řekl Štaidl.

„Já si myslím, že její pád zapříčinilo to, že než ode mě utekla, jsem ji vůbec neseznámil s tvrdou realitou všedního života. Ona nevěděla, co je inkaso, co jsou složenky, kolik stojí život, co kde se musí vyřídit a zařídit, čili to jsem všechno manažoval za ni. A v momentě, kdy odešla, tak samozřejmě narazila na tvrdou realitu a toho využili samozřejmě paraziti, kteří rychle pochopili, že tam by se dalo prostě něco uškubnout,“ přiznal hudebník svůj díl viny v pořadu Hvězdy vinylu.