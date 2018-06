Právě dneska odpoledne si vybírám další kus letního volna, jedu do Třeboně, hodláme tam s Ivou Hütnerovou a Karlem Steigervaldem jezdit na kolech. Konečně se zase vrátilo letní počasí, tak si to snad užijeme. Ať jsem ovšem, kde jsem, vždycky se jednou dvakrát týdně vracím do úřadu.Na zahraniční dovolenou mě však hned tak nikdo nepřemluví. Když vidím kufr, dělá se mi špatně. Při zahraničních cestách pana prezidenta si cestování užiju až až. To jsou cesty v letu, stačím z pancéřovaných limuzín jen závidět obyčejným turistům, že mají na všechno čas. Jednou bych se jako turista – ale to je opravdu jen sen – chtěl vrátit na Velikonoční ostrovy, východní Austrálie nebo do Thajska.“