Jenom Češi se na návštěvě zouvají, míní Ladislav Špaček

Jaký je u nás největší nešvar v oblékání?

Že chlapi chodí v jediném úboru od rána až do večera, nezávisle na tom, kam jdou. V létě to jsou šortky, tričko a sandály, nebo odrbané džíny. Chlap v tom jde ráno do kanceláře, pak na oběd do restaurace, na návštěvu, do kina, někteří v tom jdou i do divadla, v neděli na procházku s dětmi. Vůbec nerozlišují jednotlivé situace. Tendence, která směřuje ke stále větší ležérnosti, a která je legitimní, protože žijeme stále pohodlněji, se přirozeně odráží i v našem oblečení. Ale dojít až k takovému uniformismu a prostoduchosti je škoda. Navíc většina mužů ani neví, jak třeba nosit sako. Že se zapíná, když někomu podáváme ruku, představujeme se nebo jdeme na pódium, abychom neukazovali břicho.

Co ponožky v sandálech?

Tak to je samozřejmě skandální. Nebo krátké ponožky a chlupatá lýtka, je až neuvěřitelné, co čeští muži v tomto oboru dokážou. Ponožky se musí kupovat delší.

Ženy jsou na tom lépe?

Ženy mají oproti mužům velkou výhodu, že mají genetickou potřebu pečovat o svůj zevnějšek. Holčička už v pěti letech přemýšlí, jaké šatičky si vezme do loutkového divadla, chlapa to nenapadne do padesáti. Ale třeba v kanceláři jsou v létě nešvarem odhalená ramena. Když je horko, tak je horko, nedá se nic dělat.

Zažili jste na cestách i nějaké jiné specifické tradice, třeba zouvání?

Zouvá se v Japonsku, ale při oficiálních návštěvách ne. Nebo se zouvá v mešitách, to je ale to nejmenší. Nikde jinde se na návštěvě zouvat nesmíte. To je obecně skandál. Muž v obleku a v ponožkách. To dělají jenom Češi, že přijdou na návštěvu a zouvají se.

Asi proto, že mají všude koberce.

No dobře, ale mají také vysavač. Ve veřejných prostorách jsou také často koberce a nezouváte se. Pokud nebydlíte na okraji oraniště a není období dešťů, tak k tomu není sebemenší důvod. Tak si prostě otřete podrážky a hostitel potom vyluxuje.

Takže když jdete v Čechách na návštěvu k přátelům, tak se nezouváte?

Samozřejmě že ne. Chodím ke kulturním lidem. Přece tam nebudu sedět v ponožkách. Nebo že by mi půjčili nějaké ojeté papuče s utrhanými přezkami, bůhví, kolik lidí je mělo přede mnou. Když přijdete na návštěvu v Británii a chcete se zout, tak se hostitel vyděsí. Proč? Ty jdeš spát nebo co? To není dáno koberci, spousta lidí už má parkety nebo plovoucí podlahu. Prostě je to zaběhlý český zvyk, což je smutné.