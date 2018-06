Ladislav Špaček: Když se chtěl Havel oženit, zeptal jsem se proč

Mimo jiné v ní popisuje období, kdy měl delikátní úkol oznámit veřejnosti, že má Václav Havel vztah s herečkou Dagmar Veškrnovou.

"To, že si je Václav Havel blízký s Dagmar Veškrnovou, začalo prosakovat na veřejnost v roce 1996," říká. "Poprvé se spolu veřejně ukázali na koncertě Michaela Jacksona. Já tam byl s nimi. Na jedné straně vedle mě seděla Dáša, na druhé straně prezident. Když fotografové odešli a zhasla světla, přesedli si vedle sebe," vzpomíná.

Už si přesně nevzpomíná, čí to byl nápad, aby si vedle sebe nesedli hned. "Nejsem si jistý, kdo to navrhl. Asi já. Já byl hodně opatrný. Dokázal jsem předvídat, co se v médiích může objevit, takže, když jsme si sedali, asi jsem řekl: Já si sednu sem. Oni si přese mě předávali skleničku s pitím. Václav Havel pak řekl: My bychom si přesedli, co myslíte? My totiž spolu máme společného víc než jen tu skleničku," vypráví.

Přiznává také, jak se později zastyděl za to, že na oznámení Václava Havla, že se s Dagmar Veškrnovou chtějí vzít, zareagoval naprosto nediplomaticky, a to slovem "Proč?" Své spontánní reakce se sám lekl a nakonec uznal, že hlava státu by neměla mít dlouho volný vztah.

Manželé Havlovi v roce 1998

O tom, proč mnoho lidí zpočátku novou první dámu kritizovalo a jak to prezidenta trápilo, vypráví v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.