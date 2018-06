Reportér Hruška v živém vstupu: Holky můžete vyšu*at, nebo vyšupat

Redaktor FTV Prima Ladislav Hruška na závěr reportáže chtěl ještě jednou připomenout divákům omezení metra. Zaměnil však písmenka a místo nabídky tradičního vyšupání pomlázkou je vybídl k sexuálním radovánkám dle libosti. Redaktor si ale svoji chybu hned uvědomil, opravil se a jako profesionál pokračoval dál.

"Co dodat závěrem? Snad jen to, že pokud opravdu dorazíte do hlavního města koledovat, vyšu*at, nebo vyšupat holky, jak chcete... a budete je mít na trase Muzeum - I.P.Pavlova - Vyšehrad a Pražského povstání, tak mějte na paměti, že tady nedáte ani ránu! Hezký podvečer," řekl Hruška, který evidentně pobavil i sám sebe, protože se rozloučil s úsměvem.

"V žádném případě o postihu neuvažuji. Já trestám za závažné a úmyslné chyby. Přeřeknout se může úplně každý, stává se to i prezidentům. Probrala jsem to s redaktorem a domluvila mu, že si má dávat větší pozor," řekla pro iDNES.cz šéfka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová.