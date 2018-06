Ladislav Frej: Dnešním seriálům chybí obsazení jako měla Nemocnice

Vaše jméno je neodmyslitelně spjato s legendárním dietlovským seriálem Nemocnice na kraji města. Jak na něj vzpomínáte?

Ona to není historie, ale už prehistorie, možná třetihory českého televizního seriálu, protože už to je 42 let. To už jsou dvě generace, i když nevím kolik generací se na tom vystřídalo.

Těší vás, že si na seriál pamatuje tolik lidí a stále na něj koukají?

Je mi to příjemné, máte pravdu. Navíc vím, proč si to všichni stále pamatují. Protože to byl od Jaroslava Dietla výborně napsaný scénář, od Jaroslava Dudka výborně vedené natáčení, včetně Jarouška Novotného, na kterého nedám dopustit. Skvělý kameraman, který si dal na tom moc záležet. Na všechny moc rád vzpomínám, a když si vezmete herecké obsazení, co to bylo za persony, ukažte mi dneska takové obsazení v seriálu...

Dabujete, hrajete v divadle. Nepřemýšlíte, že byste si víc užíval důchodu?

Pracovní aktivity jsem zatím utlumil. Nedávno proběhla oprašovačka představení Králova řeč, kterou režíruje ministr obrany Martin Stropnický. Letos to hrajeme už čtvrtou sezonu před neustále vyprodaným hledištěm. Na mé rodné scéně Mahenova divadla v Brně.

Užil jste si alespoň léto?

Jsem teplomilný a léto mám rád. Letos už jsem propotil kůži, protože jsem na zahradě v zadním traktu dláždil. Letos jsem nikam nejel, protože mi to lékaři zakázali, co víc k tomu dodat. Ještě mě čekají na zahrádce nějaké dokončovací práce, takže mi nevadilo, že jsem se nedostal k moři.

Ona aktivní dovolená na chalupě taky není špatná.

To není chalupa, spíš dům. Já tomu říkám „Jedová chýše.“ Léto jsem si užil prací, protože jsme s partnerkou Gábinou začali dům zvelebovat. Ona naštěstí projevila náklonnost k natírání. Co před ní neuteklo, to natřela. Já natřel podlahu na patinu, kam jsme potom dali bazén, nebo spíš takový nafukovací lavor na smočení. Začalo to natíráním, pak pálením nežádoucích dřevin. Najednou se ta zahrada nějak zvětšovala a zvětšovala a zjistil jsem, že je potřeba přidat kamenité dlažby. Prostě zábava, která přináší i ovoce.

Jak jste si v létě užíval vnoučátka? Jste aktivní dědeček?

Moc ne. Nějak se mi všechny děti rozprchly. Vnuk odjel na Krétu, vnučka se potulovala po vodáckých srazech nebo lezla po stěnách. S mou dcerou Kristýnou se také byly děti potápět v Egyptě a moc si to pochvalovaly.

Nemocnice na kraji města (1977) Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003) Nemocnice na kraji města - nové osudy (2008)

Neměly strach vycestovat do Egypta?

Podle mě nemá rozum - jet do takové destinace. Ale prý tam bylo v rezortu asi 20 hostů a oni si je strašně považovali a starali se o ně. Holky se potápěly v Rudém moři a posílaly fotky a videa, jak dlouho už Ráchelka vydrží pod vodou. Ale to já vím, protože jsem ji před lety naučil plavat na Rhodosu. Už si dělá nějaký potápěčský kurz, takže už budu mít v rodině dvě potápěčky.