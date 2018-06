Laďce Něrgešové se hroutí svatba

„Dnes mi volal fotograf, že nemůže přijít, protože je nemocný. Chvíli nato pro změnu vizážistka, že je v Torontu a musí tam zůstat do příštího týdne, takže nyní sháním náhrady,“ prozradila seriálová herečka, která v seriálu Velmi křehké vztahy ztvárňuje Dagmar Lacinovou.

Problémy může také způsobit počasí. Laďka se bude vdávat venku a nemá přichystanou takzvanou mokrou variantu. „Koordinátorka svatby mi teď shání adekvátně velký deštník,“ říká se smíchem Něrgešová. „Před chvíli volal přítel a snažil se mě uklidnit, že pršet nebude. Prý to má z důvěryhodných zdrojů, tak uvidíme,“ dodává budoucí mladá paní, která na svůj velký den oblékne šaty od návrhářky Jarky Sedláčkové.

Koupila si těhotenský test

Přípravy na svatbu jsou již několik týdnů v plném proudu, teprve před pár dny si ale Laďka uvědomila, že se o víkendu vdává. „V tu chvíli mi začalo být hrozně špatně od žaludku a doteď ten pocit permanentně přetrvává. Bojím se toho dne, aby všechno dopadlo dobře.“ Když ale pocity nevolnosti po několika dnech neustoupily, přišly na řadu pochybnosti. „Raději jsem si šla koupit těhotenský test, tedy raději dva. Těhotná nejsem, takže to jsou jen nervy,“ směje se.

Herečka a moderátorka bude pracovat až do posledního dne, žádné předsvatební volno si nenaordinovala. „Budu až do pátku vysílat svůj pravidelný pořad na Frekvenci 1 Na titulní straně. Volno mám až od příštího týdne, kdy jedeme na svatební cestu. Pojedeme autem na jih, zajedeme, kam se nám bude chtít, už se na to moc těším.“ Jak nám také prozradila, nechystá ani žádnou rozlučku se svobodou.