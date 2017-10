Křížek: Sláva je droga. Někdy se mi zdá, že ta moje trvala jen chvíli

Ačkoliv se ve druhé polovině 90. let svezl na vlně popularity popovým projektem Damiens, v jádru duše je zpěvák Láďa Křížek rockerem. „Přesto pro mě bylo Damiens jedno z nejkrásnějších období, ale televizní dramaturgie udělala své,“ vzpomíná v rozhovoru pro týdeník 5plus2 na chvíle, kdy některá vystoupení v televizních estrádách byla „za čárou“ jeho vkusu.

Láďo, vy jste se narodil v Lounech, kde žijete dodnes. Jste patriot?

Ano, jsem patriot. Miluju svoji zem, náš jazyk a jsem šťastný, když se vracím na místo, kde jsem se narodil. Je to tak, že když jedu autem po tomhle městě, říkám si, že ho mám rád. Ale abych byl přesný, v Lounech jsem se sice narodil, ale vyrůstal jsem v Lenešicích, což je vesnice čtyři kilometry od Loun. Tam jsem prožil celé dětství. Dokonce mám v telefonu nafocený náš činžák, před kterým jsme si hráli.

Schválně – na muzikanty, nebo na vojáky?

Vlastně obojí. U domu bylo jedno takové místo, kde byly na sebe naskládané staré drážní pražce. Nevzpomínám si, kolik mi přesně bylo, snad sedm nebo osm, ale pamatuji si, že jsme pořád měli tendenci hrát si u nich na vojáky, na schovávanou, ale také jsme předstírali, že hrajeme na kytary a bubny. Stačily nám na to klacky. Tehdy jsem si poprvé připadal jakoby světácky. Stál jsem na těch pražcích, které vypadaly jako pódium, a měl jsem takový zvláštní pocit, jako bych tam patřil.

Co pro vás dnes znamená sláva? Vy jste si ji svého času užil dost.

Pocit slávy je normální droga. Na začátku o tom nepřemýšlíte. U všech lidí, kteří někdy byli slavní nebo měli pocit, že slavní jsou, je ta šablona vždycky stejná. Muziku a talent shůry, který jsem dostal, stále vnímám jako velký dar. Je pro mě cestou, jak lidem říci, co cítím. Přišla doba, kdy moje generace fanoušků už vypravuje své dospělé děti do vlastního života. Je to pro mě velká pocta a radost, když mě pozvou na svatbu nebo narozeniny a zpívají se mnou Vzdálenou nebo Čarovnou noc. Nedávno mě dcera mé fanynky pozvala zazpívat na narozeniny pro svou maminku. Maminka slavila sedmdesátiny. Sedl jsem si vedle ní, objal ji kolem ramen a tiše zpíval Vzdálenou jenom pro ni. S bráchou Mirkem jsme s Damiens najezdili spoustu VIP akcí, ale tohle je pro mě briliant. Je to ta největší odměna na mé cestě. Někdy mi připadá, že moje sláva trvala jen chvíli.

Jak na pódiu prožíváte vystoupení dnes? Vytratilo se opojení hudbou?

Už to pro mě není na prvním místě. Tehdy to tak bylo. Jednou se mě má žena zeptala, jestli mám radši muziku než ji. Řekl jsem jí, aby se mě na takové věci neptala, protože by se mohla dozvědět něco, co by se jí nelíbilo. Dnes už bych rodinu za muziku nevyměnil. Postupem času jsem si uvědomil, že zázemí a rodina je nejvíc na světě.

Už sice dávno opět vystupujete po republice, ale před lety vaše období úspěchu vystřídal syndrom vyhoření. Stáhl jste se z hudební scény a prý dokonce rok téměř nemluvil. Co vás do takového stavu dovedlo?

Ve chvíli, kdy přišla digitalizace, se vytvořilo médium, které šlo velmi snadno zkopírovat. Prodeje nosičů šly drasticky dolů. Celý hudební svět pociťoval, kam tento trend spěje a strašně moc umělců to nezvládlo. Dodneška s tím jsou velké problémy – jenom investujete, abyste natočili písničky, ale ty už jsou za týden staré. Nahrajete je v co nejvyšší kvalitě, ale děti si je stáhnou z internetu do telefonu. Byl to zkrátka jeden z pilířů, který se zbořil.

Co byly tedy ty další zbořené pilíře?

Člověk potřebuje k životu dobrou práci, rodinu s kamarády a zdraví. Říká se, že nejstabilnější židle je na třech nohou. Jakmile o jednu nohu přijdete, stále můžete sedět a balancovat, jakmile přijdete o druhou, už je to hodně těžký, ale ve chvíli, kdy přijdete o všechny tři, tak jste na zemi. Najednou se mi to stalo. Zemřel můj táta. To byla první věc. Najednou jsem také cítil, že rodina už nechce žít tam, kde žila. Chtěla se vrátit zpátky domů. Maminka mojí manželky začala mít nemocné srdce. Najednou přišlo strašně moc starostí. Pak přišla moje duchovní cesta, na kterou jsem se dal.

Zachránila vás objevená víra?

Rozhodně. Poté, co mi zemřel otec, do roka a do dne jsem slyšel: Modli se za mě! Začal jsem hledat a ta cesta vedla k Ježíšovi. Až na cestě k Bohu jsem pochopil, že mi tenhle svět nemůže dát to, co mi chybí, abych byl šťastný. Uvědomil jsem si, že lidé, kteří si hrají na bohy a chtějí řešit situaci vlastní silou, zkolabují. Došlo mi, že když budu pokorný, tak to celé bude zase dobře. Za to, že tu jsem, vděčím Ježíšovi.

Co na to říkalo vaše okolí? To pro ně musel být obrovský obrat. Nebo jste snad někdy dříve chodil do kostela a modlil se?

Když se začnete modlit, začnete také potkávat lidi, kteří vám říkají, co je to za blbost. Nikoho jsem tím ale neotravoval. V Konstantinových Lázních, kde jsem bydlel, jsem si vytvořil takový skanzen, kde jsem byl jakoby v inkubaci. Zvedal jsem telefony, komunikoval, ale prakticky pořád jsem byl v meditaci. Dnes vím, že jsem měl velké štěstí, že jsem byl na tom místě. Je ale pravda, že kdyby mi někdo ve dvaceti řekl, že jednou budu věřit v Pána Ježíše, tak bych mu řekl: „Pojď, půjdeme do hospody na panáka, to rozchodíš.“

Když se ohlédnete zpět, máte ve své kariéře nějakou věc, o které víte, že jste ji dělal se sebezapřením?

Mnoho lidí má ten pocit z Damiens. Pro mě to přitom bylo jedno z nejkrásnějších období, ale televizní dramaturgie udělala své. Naše oblíbenost se totiž odvíjela právě od televize. Do ní nastoupil formát estrády a my jsme se do něj velice dobře vešli. Jednu věc jsem opravdu nemohl vydýchat, a sice když jsme do silvestrovského pořadu nazpívali píseň „Kristýnka“ a přitom pohupovali do stran rukama. To, jak jsme se prezentovali a jak to celé vypadalo, pro mě bylo za hranou. Věděl jsem ale, že televizi potřebujeme, a do toho soukolí jsem se dostal natolik, že jsem nedokázal říct dost.

V 90. letech jste také nazpíval známé duety například s Evou Urbanovou nebo Karlem Gottem. Za to vás asi metaloví fanoušci do nebe nevynášeli, že?

Tím jsem se v tu chvíli moc netrápil. V té době také vznikly dvě desky, které mám moc rád. Ta první se jmenovala Všem láskám. Tu jsem natočil s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným. Druhá byla ryze vánoční, jmenovala se Kam hvězdy chodí spát a vznikla za doprovodu Bambini di Praga. Byla to taková cesta, kterou jsem nastoupil poté, co se skupina Kreyson po vyprodané sportovní hale dostala někam na vesnici, kde hrála pro sto padesát lidí, kteří se spíš přišli pobavit než poslouchat muziku. Mnoho lidí pak řeklo, že jsem zradil Kreyson a metal, ale já měl spíše pocit, že metal zradil mě. Pak se naskytla možnost zazpívat si s operní pěvkyní Evou Urbanovou Fantoma opery, což je nádherná věc. Skvěle jsme si sedli. Ona sama začínala na tvrdší muzice, kdežto já jsem byl kdysi na přípravce na konzervatoř.

Co vlastně chystáte teď?

Je toho víc. Ještě letos máme v plánu turné Kreysonu. V nové sestavě je s námi americký bubeník Mike Terrana a bývalý kytarista německých Helloween Roland Grapow. Zahrajeme v sedmi českých a moravských městech. Právě teď také natáčíme novou píseň, kterou poletíme zanedlouho míchat do Anglie. Na jaře mě čeká turné Citronu se slovenskou Tublatankou a na svou pětapadesátku připravuju akustický projekt Padesát pět křížků na krku. Neplánuji přesný počet koncertů, uvidíme, jak to rozprostřeme po republice. Nebude to žádný běh na sto metrů. Nechám tomu volnost, protože to bude jen jedna z mých aktivit.