Na soukromý život není čas, říká Láďa Hruška

Vaším koníčkem je vaření, ale co třeba muzika? Jakou posloucháte hudbu?

Já neposlouchám nic a všechno. Nemám vyhraněný styl v hudbě, ale přiznám se, že momentálně ujíždím na Jiřince Jandové, na její písničce Narovnaná v zádech. Je to hezky melodické a vypovídá to trošku o životě. Proto jsem taky přijal nabídku a stal se kmotrem jejího nového alba. Byla to pro mě čest, na pódiu jsem se vedle Jiřiny setkal i s jejím tátou Daliborem Jandou, panem Felixem Slováčkem a legendárním majorem Zemanem Vladimírem Brabcem. Jinak taky ujíždím na písničce Nafrněná od Báry Polákové a od Ewy Farné Mám boky jako skříň.

Mluvíte o písničce Narovnaná v zádech. Jak to máte vy s chorobami? Vymyslel jste nějaké recepty na různé neduhy?

Tak samozřejmě asi jako 99 % Čechů i já se často trápím s mírnou virózou. Ovšem není čas být nemocný, protože točíme vychytávky 16 hodin denně a nemám ani čas si vařit čajíčky. Proto všechny neduhy léčím tím nejbrutálnějším a doufám, že nejspolehlivějším způsobem. To jsou nejpálivější chilli papričky na světě. Mám doma i marmeládu ze škorpionů a tu dávám do všeho, co jím. Takže dneska jsem si to mazal i na chleba s máslem.

Je to vlastní výroba?

Ano, asistoval jsem u toho.

Co mužský zabiják „rýmička“, taky ji někdy máte?

Rýmička je strašná nemoc, já jsem zrovna varoval štáb, že jakmile při natáčení nastydnu, protože vaříme i venku, tak se mnou nebude řeč. Kromě chilli a škorpionů mám ještě jednu vychytávku, která funguje. Vdechuju nosem slanou vodu. Slanou, vlažnou, osolenou vodu. A ona protáhne, pročistí a uvolní sliznice a zároveň dezinfikuje.

Říkáte, že na léčbu neduhů nemáte čas. Nebyla by třeba na to dobrá nějaká pěkná pečovatelka?

Jak říkám, není na nic čas, tak opravdu není na nic čas. Dneska jsme se zrovna bavili ve štábu, že točíme šestnáct hodin denně, a někdo si stěžoval na soukromý život. Téměř všichni lidi z týmu mu na to jednohlasně řekli: „Tak to buď rád, že alespoň nějaký máš.“ Takže asi tak.

A nemrzí vás to? Sláva je jedna věc, ale rodina je taky důležitá. A vy už na děti věk máte.

Samozřejmě, vlak jede, vlak běží, u žen biologické hodiny tikají, ale chlapi to mají v tomto směru trošku jednodušší, takže to moc tak neženou a nic nehrotí.

Neříkejte, že se ani nenajde kolem vás nějaká fanynka. Nebo kvůli práci odoláváte?

Tato stránka popularity je velmi příjemná. Já neodolávám, naopak se z toho zájmu těším. Abych řekl pravdu, nevím, jestli mě to víc těší, nebo mrazí, ale poslední dobou mě mají nejvíc rády děti.

Kuchařka Ládi Hrušky zaujala i malého čtenáře.

Ale tak to je zase hezké, ne?

Hezké to je, protože zaujmout v dnešní době děti v televizi, to je přání každého producenta a majitele televize, takže jsem teď z toho takový trochu vykolejený.

Přízeň dětí mnohdy přiláká k televizi i další lidi v rodinném kruhu. Když se vrátím k ženám, jaké ženy mají u Ládi Hrušky šanci?

Takhle jsem to nikdy nerozlišoval nebo nekastoval. Mám rád humorná, oblečená, neoblečená, černovlasá, blonďatá děvčata. Prostě musí mít takový až nezdravý smysl pro humor jako mám já.