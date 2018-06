Vypnul jsem telefon a odjel k rodičům, popsal Hruška odchod z televize

„Vracím se do pracovního koloběhu. Odpočinul jsem si, načerpal síly. Byl jsem doma, udělal jsem si čas na rodinu a po deseti letech v médiích, kdy jsem neměl čas na kamarády a spolužáky, jsem obnovil ty naštěstí nepřetrhané kamarádské nitky,“ popsal Hruška, co dělal od svého konce na obrazovce.

Ze všeho nejdřív si vypnul telefon a odjel k rodičům do Městce Králové. „Ne že bych chtěl udělat tlustou čáru, neudělal jsem to ani proto, aby se mi nikdo nedovolal. Vypnul jsem ho, abych si odpočinul, abych přerušil pracovní povinnost vůči telefonu a povinnost telefonu vůči mně. Ale samozřejmě s přáteli jsem byl dál v kontaktu skrz sociální sítě. Opravdu jsem se neodřízl,“ vysvětlil.

V rozhovoru pro Magazín DNES navíc uvedl na pravou míru, jak to bylo s jeho údajným psychickým zhroucením. „Neskončil jsem ani u psychiatra, ani u psychologa, i když ty vyhrocené situace a tu pracovní zátěž by možná někdo neustál. Právě proto jsem si naordinoval volno, abych dřív nebo později takovou pomoc vyhledat nemusel. Mými psychology byli rodiče a mí nejbližší v rodném městě,“ svěřil.

S penězi, které mu vydělala kuchařka, by se mohl rozjet kamkoli po světě, ale na zahraniční cestu zatím nedošlo. „Chtěl jsem odjet na dovolenou, ale neodjel jsem. Nebyl na to paradoxně čas. Nejvíc jsem si odpočinul doma, sportem, běháním. Každý den se psem vyběhnu do lesa na tři kilometry a je to nejúčinnější čistička mozku. Napadá mě spousta nápadů, když se mi mozek okysličuje. A na tu dovolenou se pořád chystám,“ prozradil.

S vařením rozhodně neskončil. „Jsem tím postižen. Vyhledávám nadále neuvěřitelné kuriózní recepty, zkouším je doma na sobě, na rodině, na rodičích a sepisuji je,“ potvrdil Hruška plány na další kuchařku.

Postupně dostává nabídky z televizí, ale zatím žádnou nepřijal. Spojil se s bulvárním novinářem Pavlem Novotným a bude pracovat pro něj.