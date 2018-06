Láďa Hruška: Vydělal jsem nemalé peníze, ale pro mě to moc neznamená

Píšete knížky o jídle. Čekal jste, že vás to bude živit?

Držím se životních a osobních jistot. Jako spisovatel bych se cíleně živit nechtěl, protože to je velmi těžké. Má kuchařka byla jen logickým vyústěním mojí práce. Vydal jsem ji kvůli lidem, divákům a fanouškům.

Trefil jste oblíbené téma.

Máte pravdu, vaření je nekonečné téma. Jestli nějaké knihy jsou dnes úspěšné, jsou to knihy o jídle. Měli jsme i dotisk. Popravdě nevím, kolik knih se prodalo, mě nezajímá ani částka na kontě. Píšu další kuchařku s radostí a nesmírně mě to pohltilo.

Neříkejte, že vás nezajímají peníze, které vyděláte. Už jste do něčeho investoval?

O penězích nemluvím, je to pro mě povrchní. Neznamenají nic a všechno. Nebudu lhát, knížka je úspěšná a já si vydělal nemalé peníze, ale pro mě to není všechno. Ani jsem si je ještě neužil. Plánuji si určitě koupit nemovitosti. Domek mimo Prahu. To je můj sen. Zatím není čas na nákupy a investice. Třeba na dovolené jsem nebyl za dva roky ani jednou. Pomaličku si dávám volnější tempo a ve volnu si pospím do dvanácti. To je pro mě taková mini dovolená. Když pracuji, jedu na plno patnáct hodin denně.

Co napsat knihu o tom, jak Hruška ke štěstí přišel?

Že by se spojila má dosavadní životní a profesní éra a já psal knihu Můj recept na slávu a bohatství od A do Z? To nezní špatně. Ale slávu a bohatství bych dal do uvozovek. Asi už by to vydalo na pěknou knížku, ale na to je ještě čas.

Když se vrátím ještě k penězům. Žádal vás někdo o půjčku či dar?

Rádoby kamarádi se najdou vždycky. Jsem velmi důvěřivý člověk a snažím se pomáhat. Pak jsem ale naletěl a už nepůjčuji, spíš se snažím radit, profesně i lidsky. Nedávno jeden kamarád chtěl být strašně slavný. Je mu kolem čtyřiceti a rozhodl se rozjet zábavný gastro pořad. Řekl jsem mu, ať se věnuje tomu, v čem je dobrej. Všude vás odmítnou a za rok si to udělají sami a bez vás. Nakonec se mi od něj dostalo odpovědi, že jsem super trapák, kterému sláva stoupla do hlavy. Takže tak.

Láďa Hruška

Ale já to beru sportovně, jsou mnohem horší životní zklamání. Tohle se otřepe za týden, za měsíc a jdeme zase na pivo. Vše je pro mě životní etapa, zkušenost, která, když tě nezabije, tak tě posílí a ponaučí.

Jak to máte s kondičkou. Nepřibíráte na váze, když tolik vaříte a jíte?

Když jsem fotil s Lenkou Hatašovou snímky k tomuto rozhovoru, dva týdny jsem nejedl. (smích) Dělám si srandu. Ale vím, že jíst zdravě je víc, než se dřít v posilovně. Teď se učím hledat fitness recepty. Celkem to vychytávám, a když to člověk dodržuje a nepije alkohol, výsledek je velmi brzy vidět. K tomu pak cvičím bikram jógu. Nechal jsem se zlákat od svého managera. A co myslíte, jak to dopadlo? Chodím sám. Na druhou stranu mi to nevadí. Všichni sice tvrdí, že jóga je pro ženský, ale není to pravda. Bikram cvičíte dvě hodiny, ve čtyřiceti stupních a nepustí vás ven, ani když vám je špatně. Tak to fakt je pro tvrďáky.