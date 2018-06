Lábusův otec neměl Rumburaka rád

"S rolí jsem strávil hodně času a mohu říci, že i hodně radostí. I když si pamatuji, že mi kolikrát nebylo dvakrát příjemné, když se mi po dva roky lepily při natáčení vousy," vzpomínal padesátiletý Jiří Lábus.



"Ale já na tom byl ještě mnohem lépe než můj otec, na kterého lidé ve Volyni, kde máme chalupu, pokřikovali: Starý Rumburak jde do hospody. To byl otec dost naštvaný. Já už jsem na to zvyklý, ale pro otce, pana inženýra, to bylo poněkud ponižující."



Ve filmu Rumburak, který budeme moci zanedlouho i poslouchat na audiokazetě, se však role čaroděje radikálně mění. "Rumburak není zloduch. Je to úplně jiná postava, což je hlavní rozdíl mezi filmem Rumburak a seriálem o Arabele. Vystupuje jako kladná postava, v podstatě mírumilovný tvor. Žezlo nejzápornější postavy převzal inženýr Zachariáš, kterého ve filmu hraje Olda Kaiser."



Herec Jiří Lábus dále řekl, že se snaží svou práci koordinovat tak, aby si vždycky našel chvilku na relaxaci. "Jezdím na chalupu do jižních Čech, do již zmíněné Volyně, a koukám do zeleně. To je nejlepší."