Jaggerova zesnulá přítelkyně měla dluhy, její oděvní firmě se nedařilo

Návrhářka L'Wren Scottová měla podle deníku Daily Mail dluhy v přepočtu přes 100 milionů korun a styděla se za selhání své firmy LS Fashion LTD.

V lednu musela na poslední chvíli zastavit svou přehlídku na londýnském týdnu módy. Zdůvodnila to pozdní dodávkou látek. Podle zdrojů z jejího okolí si ale prostě nemohla dovolit přehlídku zaplatit.

Scottová rozjela firmu v roce 2006. Loni v říjnu najala svého adoptivního bratra Randalla Ivana Bambrougha jako ředitele společnosti, aby dal do pořádku finanční záležitosti firmy, jejíž dluhy se násobily rok od roku.

Jestli její slavný přítel Mick Jagger o stavu firmy věděl, není jisté. Podle deníku The Mirror ji vždy finančně podporoval. Podle bývalé hospodyně toužila Scottová po slávě, úspěchu a penězích, ale také po manželství, do kterého se Jagger už pouštět nechtěl. "Nikdy to Mickovi nahlas neřekla. Nechtěla na něj tlačit," tvrdí hospodyně.

Mick Jagger zatím vydal jen prohlášení, že je v šoku a zdrcen a že jejich vztah byl v pořádku. Skupina Rolling Stones kvůli úmrtí Scottové zrušila i středeční koncert v australském Perthu, kde se Jagger také o úmrtí své partnerky dozvěděl.

Scottovou měla ráda i Jaggerova dcera Georgia May a také první manželka Bianca. "Jsem zničená zprávou o ztrátě krásné a talentované L'Wren Scottové. Mé myšlenky a modlitby jsou s její rodinou. Ať odpočívá v pokoji," napsala na Twitter Bianca Jaggerová.

Přátelé páru popírají, že by za jejím úmrtím mohly být drogy nebo krize vztahu s Jaggerem. "Všichni, kdo znali L'Wren a Micka, jsou v šoku. Ani jeden z nich nepije a nebere drogy a měli mezi sebou láskyplný vztah. Nebyly tam ani náznaky nějakých problémů," cituje MailOnline zdroj z okruhu návrhářky.

Mick Jagger a L’Wren Scottová

Další zdroje tvrdí, že trpěla depresemi. Byla perfekcionalistka a chtěla mít vše bez chybičky a sama také chtěla být dokonalá. K depresím mohla podle herečky Giny Bellmanové přispět i menopauza, která je podle ní mezi slavnými ženami tabu.

Scottovou našla její asistentka v pondělí oběšenou na klice dveří. Kolem krku měla šátek. Dopis na rozloučenou nezanechala, ale v pokoji nebyly patrné žádné známky násilného vniknutí ani souboje. Nicméně příčina úmrtí se stále vyšetřuje.

Ráno ještě Scottová psala své asistentce textovou zprávu, aby přišla. Ta dorazila po desáté, ale už devětačtyřicetileté návrhářce nemohla pomoci.

Z adoptované mormonské dívky vyrostla hvězda

S o 21 let starším Mickem Jaggerem se Scottová dala dohromady v roce 2001. Tehdy byla uznávanou návrhářkou. V oblasti módy se ale začala pohybovat už v sedmnácti letech, když si jí všiml fotograf celebrit Bruce Weber. Dívka, kterou jako miminko adoptovala mormonská rodina Bambroughových, vyrostla na 184 centimetrů a musela se naučit šít, protože na sebe nemohla sehnat oblečení. Přestěhovala se z Utahu do Paříže, aby tu rozjela svou kariéru.

L’Wren Scottová jako modelka

Jméno Luanna Bambroughová si změnila na L'Wren Scottová a stala se vyhledávanou modelkou, protože měla nejdelší nohy ze všech. V roce 1994 se přestěhovala do Los Angeles a začala pracovat jako stylistka pro celebrity. Jejími klienty byly Nicole Kidmanová, Sarah Jessica Parkerová, Ellen Barkinová a další. Její partneři byli samí zámožní muži. Provdala se za podnikatele Anthonyho Branda, ale rozvedli se po třech letech.

V roce 2001 poznala Micka Jaggera při focení a zůstali spolu 13 let až do její smrti, což je déle, něž byl Jagger se svými manželkami Biankou a Jerry Hallovou.