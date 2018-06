Kytarista z Oasis chce být dobrým otcem

"Drogy mě bavily, ale měl jsem asi rok úzkostné stavy, takže jsem s nimi z vlastní vůle přestal," vysvětluje kytarista skupiny Oasis Noel Gallagher. Tvrdí, že od té doby, co přestal brát drogy, je šťastnější a chce teď prý být především dobrým otcem. "Když se rozhodnete, je to docela snadné. A cítím se hrdý, že jsem se nemusel léčit na jedné z takových těch klinik, kde by mi někdo vykládal, že jsem špatný člověk. Protože to nejsem."