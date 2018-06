Nedoufala jsem, že budu matkou, přiznala kyselinou zohavená modelka

„Nikdy jsem si nemyslela, že budu matkou. Měla jsem tenkrát na výběr, buď brát léky, abych si zachránila zrak, po nichž jsem ale mohla zůstat neplodná, nebo početí,“ řekla Piperová listu Daily Mail.

Piperovou v roce 2008 znásilnil Daniel Lynch, s nímž se seznámila na internetu. Když s ním nechtěla chodit, nechal komplice polít dívku kyselinou a zohavit. Blondýnka má od té doby za sebou spoustu plastických operací a další ji čekají. Nedávno podstoupila mimo jiné bolestivou operaci nosu a musí mít v nosních dírkách umělé vložky, aby mohla dýchat.

Koncem roku ji čeká zákrok na jícnu. Po útoku kyselinou, které trochu spolkla a spálila si hrdlo, nemůže jíst normální stravu. To je také jeden z důvodů, proč má obavy ohledně dalšího těhotenství.

„Byla jsem u doktora a ten mi dal vitaminové koktejly, které nahrazují správné jídlo. Beru je každý den. Ale není v nich dost vitaminů, abych mohla mít dítě,“ řekla Piperová, která proto uvažuje, že si adoptuje nějaké opuštěné dítě s popáleninami.

Bývalá modelka loni porodila dceru Bellu, kterou má se svým o dva roky mladším přítelem Jamesem Suttonem. Přiznala, že má obavy, jak své malé holčičce vysvětlí, co se jí vlastně stalo.

„Vím, že jednou si s ní budu muset promluvit, ale opravdu nevím, co jí řeknu. Jak mám vysvětlit dítěti, co se mi stalo? Nechci, aby věděla o znásilnění, bití a útoku. Je to příliš děsivé,“ dodala Piperová, která se věnuje hlavně charitě.