Sedgwicková o Baconovi: Jsme vzdálení příbuzní, jako většina bělochů

„Když jsem zjistila, že jsme s Kevinem příbuzní, popravdě jsem vůbec nebyla v šoku. Vlastně mě to nepřekvapilo. Ale neměla jsem ani tušení, že by bylo něco takového vůbec možné. Nenapadlo mě to. Jen říkám, že jsou lidé mezi sebou příbuzní víc, než si myslíme,“ sdělila herečka v rozhovoru pro televizní show Finding Your Roots.



Právě v této show se totiž zjišťuje, kdo je s kým příbuzný a jaké mají známé osobnosti kořeny. Sedgwicková měla tušení, že na ně něco vyšťourají.

Kyra nemá obavy, že by to mělo nějaký dopad na jejich dvě děti. Všichni jsou prý zdraví a vzhledem k tomu, že jsou opravdu hodně vzdálenými příbuznými, žádné riziko nehrozí.

Kromě toho také v pořadu zjistili, že mají rodiny obou herců velký podíl na utváření amerických dějin. Jejich předci totiž byli přítomni důležitým historickým událostem.

„Víte, podle mě je většina bělochů mezi sebou příbuzná. Nakonec zjistíme, kolik lidí je s námi příbuzných. Tady v Americe je to asi běžná věc,“ pokračovala.

Herci se vzali v září roku 1988 a mají spolu syna Travise (28) a dceru Sosie Ruth (25). Ti prý mají z rodičů legraci a rádi na téma příbuzenstva vtipkují.