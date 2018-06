Kynychové dávají tři děti zabrat, přesto myslí i na jiné

Populární cvičitelka si dobře pamatuje na krušné chvíle, které prožívala se svými nedonošenými dětmi. Dcerky se narodily v 7. měsíci těhotenství a vážily jedna kilo dvacet a druhá kilo šedesát.

Ve dvou letech a osmi měsících nepatří se svými jedenácti kilogramy k nejtěžším, jsou stále drobné, ale prospívají dobře a rodičům dělají samou radost. Stejně jako jejich bráškovi, který je miluje a pro kterého jsou den ode dne většími parťačkami.

Problém je momentálně jen s dovolenými, na kterých není snadné sehnat ubytování pro pět osob a s mouchami, komáry a podobnou havětí. "Holky chytá úplná hysterie, když vidí mouchu nebo komára. Hned křičí jako na lesy: mouky, mouky a musíme je okamžitě odstranit. A pokud jde o ty dovolené, tu letošní jsme vyřešili tak, že jsme s sebou vzali dědečka, aby nám dali dva apartmány v naší oblíbené destinaci na Mallorce," vypráví Kynychová.

Hana Kynychová a dvojčata Sofie a Alexandra

Volné dny jsou ale už dávno pryč a život početné rodiny se především díky školní docházce nejstaršího Filipa vrátil do svých pravidelných kolejí. Hanka v tom přesto nachází jednu velkou výhodu. "Sofinka je taková cestovatelka a tak každé ráno vozí s tatínkem brášku do školy. No a já zůstávám doma se Sášou a mám aspoň půl hodinku pocit, že mám jen jedno dítko. To je vám taková úleva," říká s úsměvem cvičitelka.

Rodina je pro Hanku každopádně na prvním místě a to i přesto, že mateřskou dovolenou za ní převzal její manžel a ona začala záhy po porodu chodit do práce. Na děti bez rodičů myslí, jak může a pomáhá různými akcemi. Momentálně chystá charitativní koncert pro čtyři stovky dětí z dětských domovů z celé republiky.

"Ne vždy je snadné sehnat umělce na takovouto akci a tak jsem ráda, když oslovení bez okolků kývnou a zazpívají dětem bez nároku na honorář. Tentokrát mi 23. září na Štvanici pomůže děti potěšit například Leona Machálková, Jitka Zelenková, Andrea Kalivodová nebo Zbyněk Drda. Zváni jsou samozřejmě všichni, kdo chtějí přispět dobré věci. Výtěžek vstupného totiž poputuje právě dětem do dětských domovům," zve Kynychová.