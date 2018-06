Kynychová: Nějaká rolička by se šikla

Odpovědi Hany Kynychové najdete ZDE

Vicemistryně ČR ve sportovním aerobiku v letech 95 a 96, trenérka dětského sportovního aerobiku, provozovatelka aerobik fitness klubu i maminka šestapůlletého Filípka cvičí na Nově třikrát týdně a navíc v přímém přenosu. "O půl páté ráno už odjíždím z domu. Myslím, že cvičení živě má větší atmosféru," popisuje své televizní aktivity Hanka Kynychová.

Nejradši cvičí samozřejmě aerobik. "Hodně dynamické sestavy, protože jsem takový živelný člověk. Aerobik vůbec ve světě stále letí a v poslední době se šine do tanečna a to mě hrozně baví, protože mám ráda latinu. Denně cvičím aerobik dvě hodiny, ráno a večer, mezitím učím i malé děti. Kromě toho dělám i osobní trenérku, ale snažím se dost věnovat rodině, synovi Filípkovi, který bude zřejmě aerobičák po mně!"

Hanka se narodila před šestatřicetilety na Moravě v Kroměříži. V osmi letech začala chodit na gymnastiku a zůstala u ní do 18 let. Vyučila se zahradnicí, pak si udělala Střední pedagogickou školu. Pět let pracovala jako vychovatelka. V roce 1992 se přihlásila do České školy aerobiku a po jejím absolvování se začala naplno věnovat předcvičování aerobiku.

Dnes cvičí s dospělými i s dětmi, věnuje se soukromé klientele, třikrát týdně - v pondělí, ve středu a v pátek předcvičuje ve Snídani s Novou. Natáčí kazety, vydává cvičební kalendář zpestřený nápady a radami o výživě a složení stravy.

A jak vidí Hanka Kynychová svou budoucnost? Nelákalo by sympatickou cvičetelku moderování celého televizního pořadu nebo třeba film? "Myslím si, že jako cvičitelka budu na světě víc platná. Nějaká ta rolička by se ale šikla...," odpověděla čtenářům iDNES.

Protože je cvičitelka v televizi i ve skutečnosti stále dobře naladěná, oslovila ji nyní společnost Chiquita, která na základě průzkumu veřejného mínění mapuje stav nálady v zimních měsících v českých městech. Kynychová se spolu s moderátorkou Klárou Doležalovou přihlásily do soutěže za místo svého bydliště - Prahu 4. - více