Kynychová leží v nemocnici. Hrozí jí předčasný porod

"Jedna holka měla špatně průchodný pupečník, který ji vyživuje, tak si nás tady nechali. Píchají mi kortikoidy, aby měly hlavně obě vyvinuté plíce, kdybych náhodou porodila dřív," líčí Kynychová.

Do termínu porodu zbývá známé cvičitelce ještě osm týdnů, momentálně je totiž ve 30. týdnu těhotenství. Dvojčátka by ale podle slov lékařů potřebovala ještě alespoň čtrnáct dní vývoje v mámině břiše. "Budu ležet a budu se snažit, aby to holky ještě chvíli vydržely. Dělám to, co bych normálně nikdy nedělala - ležím, odpočívám, jím sušenky a koukám na televizi."

Strach a nervozitu Kynychová raději rychle zahnala. "Sestřička, která se stará o děti v inkubátoru, mě uklidnila, že už mám na rozdíl od jiných miminek pořádné macky a předčasný příchod na svět přežijí. Teď váží kilo třicet a kilo šedesát. Nervózní jsem jenom z toho, že nemůžu cvičit. A taky mi je líto syna Filípka, že s ním nemůžu být," říká Kynychová.

V porodnici si cvičitelka poleží nejméně do úterý. Doufá, že vše bude v pořádku a stihne ve středu pokřtít svoji knihu Tajemství životního stylu 2 a v pořadí šesté DVD Hejbej se s Hankou Kynychovou.