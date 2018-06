Kylie se vdá, chytila svatební kytici

Na svatbu Natalie a Daniela Johnse, frontmana australské rockové kapely Silverchair, zašla pětatřicetiletá Minogue na sklonku loňského roku se svým přítelem Olivierem Martinezem. - více zde

Francouzský herec, jemuž bude 12. ledna 38 let, by teď měl předvést, zda ctí tradici

a zda je ochoten potvrdit její význam.

Podle britského deníku The Sun jeden z přihlížejících řekl: "Kylie se nemusela po kytici nikterak vrhat, spadla jí přímo do náručí. Zčervenala a pak se chichotala. Dobře ví, co to znamená, když svobodná žena chytí nevěstin pugét."

Ukazovala mu svá oblíbená místa

Kylie a Olivier nepřiletěli do Austrálie jen na svatbu, ale udělali si tu desetidenní výlet. Zpěvačka na domovském kontinentě svému milému ukazovala svá oblíbená místa.

Neopomněla ho zavést do uličky Pin Oak Court v Melbourne, která je známá spíše jako Ramsay Street. Právě pod tímto jménem figurovala v televizním seriálu Sousedé, který odstartoval Kyliinu kariéru. Nutno dodat, že ve stejném seriálu si udělala jméno i Natalie Imbrugliová.

Zpěvaččini přátelé shodně tvrdí, že Kylie s nikým ještě nebyla tak šťastná jako s Olivierem. Poprvé se ti dva setkali loni v únoru v Los Angeles na večírku po udílení cen Grammy a od té doby jsou stále spolu.