Kylie postoupí v Londýně holistickou léčbu

Doktor Nishi Joshi již dříve léčil například Gwyneth Paltrowovou, Cate Blanchettovou, Ralpha Fiennese nebo třeba Kate Mossovou.

Během terapie tohoto specialisty se využívá především akupunktura a baňkování, při němž se pomocí nahřátých skleněných baněk ze zad pacienta odsávají toxiny z těla.

„Kylie velmi zaujalo, co jí doktor Nishi vyprávěl. A cítí potřebu se svěřit do jeho péče, aby z léčby získala maximum. V tuto chvíli se cítí velmi slabá a zranitelná, ale ve chvíli, kdy bude schopná, odjede do Londýna a navštíví doktora Joshiho. Kylie je přesvědčená, že má velké schopnosti, které by mohly přispět k poražení nemoci. O to se teď snaží hlavně,“ svěřil zpěvaččin přítel londýnskému listu Evening Standard.

„Já pracuji s mnoha pacienty postiženými rakovinou. Snažím se potlačit jednak projev samotné rakoviny ale také chemoterapie,“ prohlásil doktor Joshi. Odmítl však zároveň potvrdit, že se na léčení Kylie bude podílet.