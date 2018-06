Kylie posiluje, aby se mohla vrátit

Zesláblá zpěvačka musí posilovat ochablé svalstvo a dokázat tak, že rakovinu porazila. Příští měsíc by se měla objevit na jevištích v Londýně a Sydney.

K posilování využívá Kylie zkušené trenéry a nejkvalitnější stroje. „Kylie dobře ví, jak je důležité posílit ochablé svalstvo. Chemoterapie jí dala pořádně psychicky i fyzicky zabrat. Ale když to má za sebou, má zase chuť a sílu posílit své tělo. Je to dlouhý a pomalý proces, ale Kylie je rozhodnuta dostat se zase do formy. Navíc vidí ty termíny v Londýně a Sydney, a to ji dodává sílu,“ citoval Sunday Mirror zdroj blízký zpěvačce.

Na počátku tohoto měsíce podstoupila Kylie poslední chemoterapii a bude teď do října čekat na výsledky, které by měly prokázat úspěšnost léčby. „Teď může jen čekat a uvidí se. Ale ona není z těch lidí, kteří si nějak užívají sezení a čekání. Chce se vrátit v tak skvělé formě, jak to jen bude možné,“ dodal zdroj.