Kylie natočí instruktážní video o kráse

Populární Kylie však s cvičením nemá velké zkušenosti.



Za krásu jejího pozadí podle jejích vlastních slov může příroda či bůh, kteří ji obdařili tak štědře, že po jejím zadečku, jak nedávno napsali britští novináři, touží i ty nejskvostnější židle a sedačky světa.



Mluvčí společnosti Woolworths sdělil novinářům, že si zpěvačka ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Manažeři firmy ji hodlají přesvědčit lákavou finanční odměnou. Co na tom, že bude půvabná Kylie předcvičovat cviky, které sama vůbec nezná.

"Kylie vypadá jako bohyně. Ale netrápí se dietami a žádnými krutými cviky se netýrá, i když si občas zacvičí. Má ráda dobré jídlo, svého přítele Oliviera Martineze a sex. Sama žádné speciální cviky a recept nabídnout nemůže," uvedla zpěvaččina přítelkyně.



"Nabídkou byla velmi potěšená, ale na druhou stranu, Kylie nikdy žádné fitness video nenatočila a pochybuji, že se do toho pustí," tvrdí zpěvaččin mluvčí.



Obchodní dům Woolworths spolupracuje s Kylie již dlouho. Loni před Vánocemi například prodával čokoládové kalendáře se zpěvaččinou podobiznou. Po pár týdnech je musel začít balit do silnější fólie, protože vypečení zákazníci kradli bonbóny z místa, kde bylo na fotografii zpěvaččino pozadí.



Další poprask pak způsobil zadeček australské rodačky celkem nedávno, když se dala ve Francii nafotit pro reklamní kampaň firmy vyrábějící spodní prádlo. Britský bulvární deník The Sun dokonce otiskl zpěvaččino pozadí v životní velikosti.

