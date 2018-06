Kylie Minogueová váží jen 38 kilo

Vinu na vychrtlosti sedmatřicetileté zpěvačky nenese podle jejich názoru chemoterapie, kterou podstupuje, ale zázračný pařížský léčitel, do jehož rukou vložila svůj osud.

Brokolice, česnek, papája, maliny, rozmarýn, rajčata a další plody přírody, které jí léčitel předepsal, aby se zotavila z následků chemoterapie a rychle získala ztracené životní síly, sice na první pohled působí úctyhodně.

"Obavy nám ale působí skutečnost, že místo běžné stravy Kylie konzumuje výhradně jen doporučené ovoce a vitamínové nápoje," říkají její rodiče Carol a Ron Minogueovi. "Starostmi o dceřino zdraví jsme už zcela vyčerpáni," přiznávají.

Spolu s jejími fanoušky se zpěvačku snaží přesvědčit, aby co nejrychleji opustila Francii a svého bylinkáře a vrátila se do Melbourne, kde by během příštích tří měsíců měla podstoupit radioterapii.