Vlastní děti asi už mít nebudu, zvážím adopci, říká Kylie Minogue

"Život jde jiným směrem. Částí mého nového letošního začátku je přijetí faktu, že asi vlastní dítě nebudu mít, což je smutné. Zvážila bych ale adopci," řekla Kylie Minogue.

Zpěvačka se se španělským modelem Andresem Velencosem rozešla po pěti letech kvůli pracovnímu vytížení (více zde).

"Rozchod s Andresem byl přátelský, ale těžký. Bylo by hezké najít osobu, se kterou jste spřízněné duše navždy," prohlásila porotkyně v britské verzi pěvecké show The Voice.

Blondýnka si kromě zatím nenaplněného mateřství postěžovala také na stárnutí, které na sobě výrazně pociťuje.

"Když vám je 40, věci mají tendenci klesat. Nemyslím si, že můžu očekávat zlepšení. Vidím sama sebe v zrcadle každé ráno a není to totéž, co vidí všichni ostatní. Je to méně naleštěná verze," dodala.