Kylie Minogue se zasnoubila s o dvacet let mladším partnerem

Obrovský diamantový prsten Kylie nesundává ani na chvíli a hrdě se s ním na všech společenských akcích chlubí. Jak sama říká, je neskutečně zamilovaná a věří, že jde o pravou lásku.

Někteří lidé z jejího okolí ale mluví o tom, že jde ze strany mladého Sasse pouze o kalkul. Není tajemstvím, že Kylie má na kontě obrovskou sumu peněz a on by tak po sňatku s ní byl zajištěn do konce života. O tom ale zpěvačka nechce vůbec slyšet a věří, že jde o osudový vztah.

„Na akcích teď Kylie Joshua oslovoval jen jako jeho snoubenku a žertoval, že se díky ní dostane na každou velkou společenskou akci,“ sdělil zdroj z jejich okolí britskému serveru Daily Mail.

„Mám po svém boku lásku svého života. Je mi s ním tak dobře. Vznáším se na obláčku a užívám si to,“ nechala se slyšet zpěvačka, která neřeší dvacetiletý věkový rozdíl. Prý se ona sama cítí o mnoho let mladší.

„Chci od života trochu víc. A kdo ví, pokud se stane, že založíme rodinu, bude to ta nejkrásnější věc, která se nám může stát,“ pokračovala Minogue.

„Nedokážu ani vyjádřit slovy, jak moc šťastná teď po jeho boku jsem,“ doplnila zpěvačka. Její přátelé mají jen trochu strach, aby nebyla láskou příliš zaslepená a nenaletěla. Dítě by jí ale všichni přáli. Otázkou zůstává, jak snadné pro Kylie bude přijít do jiného stavu, když už za tři roky oslaví padesátku.