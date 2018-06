Kylie Minogue vystavila křivky v plavkách a dala sbohem botoxu

"Přestala jsem botox užívat nedávno. Mám teď vrásky a je to ok," řekla deníku The Sun Kylie Minogue. Na jejích posledních fotkách pro BlackBook, kde Kylie Minogue pózuje v plavkách, není ale ani jedna vráska vidět. Buď jsou hodně retušované nebo si zpěvačka před focením botoxem přeci jen pomohla.

"Fascinuje mě, jak moc lidí se mě na to ptá, když jsou reklamy na tyto produkty všude. Je spousta věcí, které můžete udělat a většina lidí je dělá. Pokud jim to pomůže mít lepší pleť, proč ne?" řekla australská zpěvačka.

Sama ale prý přestala zkrášlovacím prostředkům věřit. "Když jim podlehneš, časem přestaneš být sama sebou a to nechci," uvedla Kylie Minogue, která už osmnáct měsíců žije s dvaatřicetiletým španělským modelem Andresem Velencosem.

I on prý preferuje přirozenost. "Nejvíc se mu líbím úplně bez make-upu v džínách a golfovém svetru," prozradila Minogue.

Se svou láskou by ráda počala dítě. Vzhledem ke svému věku a prodělané rakovině prsu má ale obavy, že je na takové plány pozdě. "Moc ráda bych měla děti, ale je to těžké. Pořád beru léky," postěžovala si zpěvačka.

Na rozdíl od Kylie její o čtyři roky mladší sestra Dannii nikdy děti nechtěla, ale už za měsíc jedno přivede na svět. "Život je legrační, že? Ona teď jen kvete,"komentovala těhotenství sestry Kylie Minogue.