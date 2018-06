Oblečená neoblečená Kylie Minogue znovu předvedla dokonalé pozadí

V roce 2000 se pozadí Kylie Minogue stalo hitem v jejím klipu Spinning around. Ale i po dvanácti letech má Kylie Minogue co ukazovat.

Třiačtyřicetiletá zpěvačka natočila nový klip v Londýně. Na konci videa tančí v síťovaných černých šatech, které zakrývají jen to nejnutnější.

Nový klipem chce nalákat fanoušky na album shrnující celou její dosavadní kariéru, které vydá 4. července v Británii a 19. července v USA.

V současné době je Kylie Minogue na filmovém festivalu v Cannes, kde propaguje svůj film Holy Motors a stále dává rozhovory o svém boji s rakovinou.

"Časem mají lidé tendenci na nemoc zapomínat. Ale já ne. Není dne, abych si na to nevzpomněla. Stačí se podívat do zrcadla. Jizvy jsou hlavně psychické," řekla pro časopis Paris Match.

Kylie Minogue přijela do Cannes s filmem Holy Motors.

"Věděla jsem, že jsem silná a měla jsem štěstí, že jsem byla obklopena lidmi, kteří mě opravdu milují. Cítím se jako kočka, co má sedm životů. Ve své kariéře, stejně jako v osobním životě, jsem udělala řadu špatných rozhodnutí, která mě dostala hluboko. Nakonec jsem z toho ale nevyšla tak špatně," dodala.

Právě ve Francii se Kylie Minogue v roce 2005 léčila, protože v té době žila s hercem Olivierem Martinezem. Tento vztah ovšem skončil a zpěvačka je nyní šťastná s modelem Andresem Velencosem. O svatbě ale zatím neuvažuje.

"Láska je těžká práce. Nikdy jsem si nemyslela, že manželství je všechno. Jsem už rozumnější, tolerantnější, vyžaduji méně a jsem velmi šťastná, protože Andres plně respektuje, kdo jsem," říká zpěvačka.

"Když se vytočím, když mám pocit naprosté bezradnosti, když sama sobě kladu tisíce otázek, kdo jsem, co chci, kam směřuji... on je tam. Jsem vyléčená a hodně zamilovaná, to pomáhá. Andres je krásný, přátelský a snadno se s ním vychází," dodává.