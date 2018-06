Kylie Minogue ukázala své slavné pozadí v plavkách bez retuše

Svůdné snímky australské zpěvačky v časopisech nebo záběry ve videoklipech mohou být různě upravené. Kylie Minogue ale dokázala, že její postava je skoro stejně dokonalá jako před třinácti lety, kdy hrdě předváděla své pozadí ve zlatých minišortkách v klipu Spinning Around.

Své fotky v plavkách s leopardím vzorem vystavila sama na internet. Pořídila je její kamarádka na dovolené v Itálii.

Kylie ukazuje že na to má nejen vzhledem, ale i hudebně. I když nedávno oznamovala, že s muzikou končí a chce se věnovat herectví, dlouho jí to nevydrželo. Do světa už pustila singl z příští desky, který se jmenuje Skirt.

"Ráda považuji tuhle skladbu za zábavné sousto z celého jídla. Mé album ale nebude takové. Myslím, že v tom albu bude obsažena má DNA, i když jsem to tak původně nechtěla. Je to tam. To album má něco lesku, něco sexu, trochu nenucenosti. A hodně zábavy, doufám,“ řekla Minogue k chystanému dvanáctému studiovému albu, které zatím nemá název.

Mluví se ale už i o světovém turné, které by mělo přijít příští rok. "Spolu s koncerty ve Spojném království a Evropě plánuje Kylie také vystoupení v rodné Austrálii, ale zatím nejsou v plánu žádné koncerty v Americe. Nebude rozhodně na ničem šetřit, bude to turné se spoustou pyrotechniky, tanečníků, speciálních efektů a několika překvapení včetně kostýmů. Kylie chce hlavně lidi šokovat," píše britský Daily Mirror.