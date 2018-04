Nikdy jsem si nemyslela, že se vdám, prohlásila Kylie Minogue

Rozchod s o 30 let mladším partnerem zpěvačku prý hodně naučil. „Bylo to těžké. Musela jsem se znovu postavit na nohy. Fyzicky i mentálně,“ vysvětlila Kylie pro květnové vydání časopisu Red.

Pár spolu chodil necelé dva roky a ani fanoušci jeho trvání moc nepřáli. „O rozpadu vztahu se nedá vyjednávat. Hodně jsem se o sobě naučila. Někdy je třeba vystoupit z komfortní zóny, abyste poznali realitu, aby se věci změnily,“ doplnila zpěvačka.

Teď je prý sama a snaží se soustředit jen na sebe. „Ptám se sama sebe na takové ty těžší otázky, jako co opravdu chci, jak jsem se dostala do tohohle bodu, jak se cítím a co bude dál. Takže mám v životě až dost dramatu i teď,“ přiznala Minogue, která si v životě prošla i rakovinou prsu, kterou se podařilo úspěšně vyléčit.

I přesto, že bude zpěvačce už v květnu 50, stále se prý necítí na to, že by se měla usadit. „Nikdy jsem si nemyslela, že se vdám. Prošla jsem si tím ‚být zasnoubená‘ jako experimentem. Ani jako mladá holka jsem o svatbě nesnila. Není to něco, co bych potřebovala nebo chtěla. Ale jednu dobu jsem si říkala, že je to možná špatně a že bych do toho měla jít. Dělat to, co dělá většina lidí a funguje jim to. Teď už si to ale nemyslím. Manželství není pro mě,“ míní australská zpěvačka.

A upřímná byla i v odpovědi na otázku, jaká ve vztazích je: „Velmi snadno se měním. A vlastně se mi to i líbí, je to součást mojí práce. Ale když je to v soukromém životě, není to dobře. Jdu totiž často do všeho úplně naplno.“

V minulosti chodila zpěvačka s francouzským hercem Olivierem Martinezem (52). Vydrželi spolu čtyři roky a herec jí byl oporou během boje s rakovinou. Od roku 2008 byl pak jejím partnerem španělský model Andrés Velencoso (40), i jejich cesty se ale nakonec v roce 2013 rozešly.