Možná bych chtěla děti, říká Minogue randící s o 20 let mladším hercem

„Mám v životě lásku, což je nádherná věc. Většinu času jsem v sedmém nebi kvůli panu Joshuovi Sasseovi, mému partnerovi. Chci trochu zpomalit a víc to vnímat. Chci víc skutečného života. Kdo ví, třeba je v mém výhledu rodina. Kdyby se to podařilo, bylo by to ohromné. Nechci uvíznout někde v bludném kruhu a dělat dokola to samé. Chci v životě zažít něco nového, což znamená, že se musím přizpůsobit,“ řekla zpěvačka v rozhovoru pro BBC Radio 4.

Kylie Minogue prodělala před lety rakovinu prsu. A lékaři jí doporučili, aby se raději mateřství vzdala. Těhotenství totiž znamená riziko návratu nádoru prsu. Později proto uvažovala o adopci. Mluvila o ní také, když chodila s předchozím partnerem modelem Andresem Velencosou.

Ještě v roce 2008 přitom rodinu s manželem a dětmi úplně vylučovala.

„Některé dny si říkám, opravdu, že to není ta pravá cesta pro mě. Nikdy jsem se ve skutečnosti necítila tak, že bych byla stvořená pro obyčejný život, jako pro manžela a dvoupatrový dům na předměstí,“ přiznala magazínu Hello! tehdy čtyřicetiletá zpěvačka.