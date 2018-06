Kylie Minogue plánuje party za půl milionu liber

V pátek 3. srpna to bude přesně dvacet let poté, co hvězdičce australského seriálu Sousedé vyšel singl Loco-Motion, který odstartoval závratnou kariéru Kylie coby zpěvačky.

Kylie má navíc ještě jeden důvod k radosti. "Neoficiálně to bude party na oslavu její nedávné vyhrané bitvy s rakovinou," prozradil zdroj ze zpěvaččiny blízkosti. "Kylie by také chtěla touto formou poděkovat všem, kteří ji v její kariéře pomáhali a podporovali." A aby toho nebylo málo, v prosinci vychází Kylie nové album.

Na večírku by se měli objevit všichni, kteří pro Kylie něco znamenají - přemlouvá dokonce i dvě prababičky, aby překonaly nechť létat a z Austrálie dorazily do londýnského hotelu Soho, odkud hosté odjedou autobusy na utajované místo.

Dorazit by měl i kolega z televizního seriálu a někdejší zpěvaččin přítel hezounek Jason Donovan, stejně tak i další z ex - model Jason Goodman. Tak snad se nepoperou a nebudou chtít vyřizovat staré účty.