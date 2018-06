Kylie Minogue odmítla fotit pro Playboy

Připomínají také, co Kylie nedávno uvedla - že totiž v odvážném oblečení bude vystupovat ještě ve svých sedmdesáti letech, stejně tak i její přiznání, že sexuální image jí v kariéře pomohla.



Večírek brunejského sultána, na němž má Minogue vystoupit, se koná na počest narozenin jeho syna. "Jsem velmi vzrušená, neboť bez ohledu na to, že jde o soukromý večírek, to bude vystoupení před početným publikem," řekla Minogue.



Hvězda také sdělila, že dostala k přečtení několik filmových scénářů. "Nyní se chystám ke zkouškám své nové show. A jestli budu filmovat? Nevím, všechno se může stát," poznamenala Kylie Minogue.

