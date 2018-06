Kylie Minogue má vlastní parfém, říká mu Miláček

"Celý tým se moc snažil, aby vytvořil něco originálního, něco, co nebude vypadat jen jako obal albíčka. Parfém má mít svou duši se vším všudy," prohlásila zpěvačka, která by měla na své odložené turné Showgirl Homecoming Tour navázat v sobotu v Sydney.



"Právě jsem se vrátila ze zkoušky, být tady s vámi, a vrátit se na pódium - to mě drží nad vodou," oznamovala Kylie radostně z pódia při představení svého parfému Darling.



Přidala se tak ke svým kolegyním Hilary Duffové, Paris Hiltonové, Céline Dionové a Sarah Jessice Parkerové, které mají také své vlastní kosmetické řady.

Kylie musela započatou šňůru koncertů přerušit kvůli zákeřné rakovině a její ohlášený comeback je vnímán jako jedna z největších událostí australské popové historie.