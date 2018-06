Minogue o svém o 20 let mladším milenci: Věkový rozdíl nám nevadí

„Můžu potvrdit, že jsme spolu,“ řekla zpěvačka australské rozhlasové stanici 2DayFM’s. Ještě předtím ona i její partner na sociálních sítích zveřejnili fotky ze zápasu.

Dvojice se potkala při natáčení televizního seriálu Galavant. Sasse si prý Minogue získal na první pohled a líbí se jí i jako herec. „Je v tom úžasný. Je to opravdu zábavný pořad. Vystupuje v něm mnoho hostujících hvězd a já jsem byla jednou z nich, takže ano, tam jsme se poznali,“ potvrdila zpěvačka.

Páru velký věkový rozdíl prý vůbec nevadí. „Jo, občas to někdo zmíní. Ale lidé to nechávají na nás. Myslím, že vedle sebe vypadáme dobře. Takže přestože napsané na papíře to nemusí vypadat dobře, je nám skvělé. Je to naprosto geniální člověk. A přestože se snažím být v pohodě a působit přirozeně, je na mém obličeji vidět, že jsem velmi šťastná,“ dodala.

Kylie Minogue má za sebou už několik vztahů a rozchodů. Chodila s australským hudebníkem a frontmanem kapely INXS Michaelem Hutchencem a pět let žila s francouzským hercem Olivierem Martinezem, s nímž se rozešla v roce 2007. Její poslední vážnější vztah měl také pětileté trvání. Se španělským modelem Andresem Velencosem se rozešla v roce 2013.