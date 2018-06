Kylie Minogue: Hodiny už dotikaly

Začal se po dvouleté známosti otáčet za jinými sukněmi a podle posledních zpráv chce Kylie opustit nadobro.

Zpěvačka s nejhezčím pozadím ve světě showbyznysu už nemá podle svých slov sílu hledat znovu muže, který by se mohl stát otcem jejích dětí.

"Hodiny už dotikaly," uvedla trochu smutně zpěvačka hitu I believe in you.

"Když jsem byla mladší, vždycky jsem uvažovala, že jednou budu mít děti, a myslela jsem, že je to něco, co přijde samo od sebe. Ale teď jsem starší, a musím uznat, že je to něco, co se v mém životě možná vůbec nestane. Ale já opravdu po dětech toužím," přiznala.

Ve vztazích Kylie Minogue zatím příliš štěstí neměla. Od roku 2003 byla věrná francouzskému herci Olivieru Martinezovi, ten jí však začal záhy podvádět. Předtím krátce chodila s hercem Michaelem Hutchencem. Na herce přitom nemá dobré vzpomínky ani jako švagrová. Její sestra Dannii totiž byla vdaná za Juliana McMahona, hvězdu seriálu Plastická chirurgie, který se také ukázal jako velký proutník a sukničkář.