Kylie Minogue chce být ještě menší

Podle zpravodajského serveru Ananova se pěvecká hvězda svěřila, že nic by si tak nepřála, jako moci se pohybovat nepoznána, inkognito.

I kdyby to prý bylo na velmi krátkou dobu, byla by to krásná zkušenost. "Mohla bych třeba jet autobusem, jen tak se projít kousek pěšky... už to by stálo za to," řekla šestatřicetiletá Kylie.

Prozradila, že už se v minulosti pokoušela vyjít si v převleku, ale ať se prý snažila, jak chtěla, nikdy z toho nic nebylo.

"Jednou jsem si vyšla v tmavé paruce a v čepici. Myslela jsem, že mě nikdo nepozná. Ale po chvilce jsem už slyšela - to je přece Kylie, má paruku a čepici."