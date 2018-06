Kylie Minogue bude i v sedmdesáti zpívat v šortkách

10:19 , aktualizováno 10:19

V jednom ze svých posledních klipů na píseň Spinning Around se objevila australská zpěvačka Kylie Minogue ve velmi vykrojených šortkách zlaté barvy. Při představování nového singlu Love At First Sight, který se na trhu objeví 27. května, prohlásila, že vystupovat v odvážném oblečení bude i ve svých sedmdesáti letech.