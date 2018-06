Kylie Minogue brala extázi

9:13 , aktualizováno 9:13

Hvězda populární hudby australského původu Kylie Minogue přiznala, že kdysi brala extázi, když trávila dlouhé noci po klubech. Označila to za skvělé období svého života, kdy se jí dostala "taneční kultura" opravdu do krve.

Podívejte se do fotogalerie.