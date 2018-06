Nedívám se na své fotky, protože se pak nenávidím, říká Kylie Minogue

Spousta žen by chtěla vypadat v 45 letech jako australská zpěvačka Kylie Minogue, nebo mít alespoň pozadí jako ona. Přestože si umělkyně už mladistvost neudržuje botoxem, jak to dělala v minulosti, vypadá stále dobře. Ona sama ale se svým vzhledem moc spokojena není.

"Věřte nebo ne, pořád jsem v rozpacích, když se mám fotit. Říkám si: Proč se všichni na mě koukají? Ale oni se na mě dívat musí. To je důvod, proč jsou tady, je to moje práce. Ani jednou jsem se dnes nepodívala na monitor, protože bych viděla všechno, co nesnáším, a byla bych postupně více nejistá a nenáviděla se," řekla při focení pro magazín Stylist.

Minogue také prozradila, že když už musí fotit, tak má radši nějaká zajímavá místa se spoustou rekvizit.

"Ráda si hraju. Nesnáším jen tak stát a opravdu nemám ráda, když jsem před bílou zdí a snažím se dělat modelkovské pózy. Nejsem modelka. Raději mám rekvizity a věci, s nimiž se dá něco dělat," dodala.