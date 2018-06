Udělat správnou selfie dá hodně práce, říká sestra Kardashianové

„Udělám tak kolem 500 selfies, než se mi jedna líbí. Někdy je mi líto, že jsem už fotku zveřejnila, když později najdu lepší. Říkám si: Sakra, tohle je lepší snímek! Ale to je jediná věc, které lituji,“ řekla listu Daily Mail Jennerová, kterou jen na Instagramu sleduje přes 27 milionů lidí.

Kylie je nejmladší dítě Kris Jennerové (59) a olympionika Bruce Jennera (65), který podstoupil změnu pohlaví a je z něj Caitlyn Jennerová (více zde). Má ještě sestru Kendall (19), která je modelkou.

Z předchozích vztahů otce má další čtyři sourozence a z bývalého manželství matky také čtyři sourozence, včetně profesionální celebrity Kim Kardashianové (34). Celá rodina účinkovala v reality show Keeping Up With The Kardashians.

Kylie spolu s matkou Kris vyrazila do Cannes a přiznala, že občas s ní nestíhá držet krok.

„Ráda chodím ven s mámou. Je divočejší než já. Minulou noc jsem šla spát o půlnoci a ona zůstala venku mnohem déle. Učila nás od malička, jak se vzájemně podporovat a myslím, že to bylo skvělé. Je mi skoro 18 let a kupuji si svůj vlastní dům a moje maminka pro mě udělá vše. O všechno se stará. Bez ní bych doslova zemřela,“ míní brunetka.

Kylie je posedlá selfie fotkami jako Kim Kardashianová, která z nich dokonce sestavila a vydala knihu. „Já jsem nejmladší a díky tomu určitě mohu vyniknout. Myslím, že mám největší jiskru. Kromě toho jsme si všechny opravdu podobné,“ dodala Kylie.