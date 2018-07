Forbes označil Jennerovou za nejmladší miliardářku a sklidil kritiku

Kylie Jennerová, která letos v srpnu oslaví teprve 21. narozeniny, zdobí obálku magazínu Forbes. Ten ji označil za „královnu kosmetiky“ a napsal, že „v 21 letech je nejmladší miliardářka na světě, která se vypracovala sama.“

Právě tato slova se nelíbí lidem na sociálních sítích. Uvádějí, že vypracovat se sám znamená uspět bez cizí pomoci, což v případě nejmladší hvězdy reality show Keeping Up With the Kardashians rozhodně neplatí. Jako další příklad nesprávného užití označení uvádějí, že když si člověk ohřeje hotovou polévku z konzervy, neznamená to, že ji sám uvařil z ničeho. Jiní pak připomínají majetkové zázemí rodiny Jennerové, které mohlo sehrát velkou roli v rozjezdu podnikání s kosmetikou.

Kylie Jennerová se v minulosti soudila kvůli názvu své kosmetické řady s Kylie Minogue. Australská zpěvačka spor vyhrála a hvězda reality show nemohla své křestní jméno zaregistrovat jako obchodní značku.

Ani ostatní členové její rodiny na tom nejsou finančně nejhůř. Majetek její matky Kris Jennerové se odhaduje v přepočtu na jednu a čtvrt miliardy korun. Její otec, který prodělal změnu pohlaví a je z něj Caitlyn Jennerová, má na kontě více než dvě miliardy korun.

Nejstarší nevlastní sestra Kourtney Kardashianová má majetek kolem 780 milionů, Kim Kardashianová téměř osm miliard a Khloe Kardashianová 890 milionů korun. Vlastní sestra Kylie Kendall Jennerová, která je modelkou, má podle odhadů majetek v přepočtu 400 milionů korun.