Mladší sestra Kardashianové porodila holčičku, těhotenství tajila

„Rozhodla jsem se své těhotenství neprožívat před zrakem celého světa. Omlouvám se, že jsem vám o něm neřekla. Věděla jsem, že se musím na tuto životní roli připravit co nejpozitivněji, bez stresu a zdravým způsobem,“ napsala Kylie ve svém příspěvku s tím, že to dělala také pro svoje miminko.

„Těhotenství bylo nejkrásnější, nejsilnější zkušenost, která mi změnila život. Bude mi chybět. Jsem vděčná svým přátelům a hlavně rodině, že mi pomohli toto unikátní období udržet co nejvíce v soukromí. Nemohli jsme se dočkat, až budeme moct sdílet toto požehnání. Nikdy jsem necítila takovou lásku a štěstí. Děkuji za pochopení,“ dodala.

Kylie Jennerová, která patří mezi nejsledovanější celebrity na sociálních sítích, fanouškům ukázala video mapující její těhotenství. Na záběrech se objeví také její neteř Chicago, která se narodila 15. ledna a kterou Kim Kardashianové a Kanye Westovi (40) odnosila náhradní matka.

Matkou Kylie je Kris Jennerová (62) a otcem bývalý olympionik, který podstoupil změnu pohlaví a je z něj Caitlyn Jennerová (67). Starší sestra Kylie, modelka Kendall Jennerová (21), je jedinou ze sester, jež se proslavily reality show Keeping Up with the Kardashians, která není těhotná nebo ještě nemá děti.

Narození prvního dítěte na jaře očekává Khloé Kardashianová (33), jejíž matkou je Kris Jennerová a otcem Robert Kardashian. Ti měli ještě dceru Kourtney (38), která má s exmanželem Scottem Disickem (34) tři děti - Masona (7), Penelope (5) a Reigna (2).

Televizní celebrity mají ještě bratra Roba (30), který má dceru Dream (1) s bývalou striptérkou Blac Chynou (29).