Jennerová prozradila jméno dcery, lidé na internetu si dělají legraci

„Stormi Websterová,“ napsala novopečená maminka na Instagramu a k fotce ruky miminka přidala emotikon andílka. Otcem malé holčičky je rapper Travis Scott (25), jehož občanské jméno zní Jacques Webster, a dcera má tedy jeho příjmení.

stormi webster  Příspěvek sdílený Kylie (@kyliejenner), Úno 6, 2018 v 1:14 PST

Profesionální celebrita Kim Kardashianová oznámení jména své nejnovější neteře okomentovala na sociálních sítích emotikonem pro bouřku.

Sousta lidí na internetu se baví jmény, která sestry známé z reality show Keeping Up with the Kardashians daly svým dětem. Někteří už nyní litují malou Stormi, protože prý její jméno lidé budou dávat do souvislosti s pornoherečkou Stephanie Cliffordovou vystupující pod jménem Stormy Daniels, která měla údajně pletky s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Jiní zase připomínají souvislost s předpovědí počasí a bouřkou (z angl. storm). „Na severu Chicaga budou bouřky s možným deštěm (It’s Stormy in North Chicago with a chance of Reign),“ spojil další z vtipálků jména hned několika potomků klanu Kardashian-Jenner.

Kim Kardashianová, jejímž manželem je rapper Kanye West, má dceru North (4), syna Sainta (2) a v lednu jí náhradní matka porodila holčičku Chicago. Nejstarší sestra Kim Kourtney (38) má zase s exmanželem Scottem Disickem syny Masona (7) a Reigna (2) a dceru Penelope (5).