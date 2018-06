Kylie je novou tváří British Airways

Minogue bude účinkovat v šesti reklamních spotech a objeví se i v propagační materiálech British Airways. Kampaň má Brity vyzývat, aby si dopřáli dovolenou v tropech.



"Má přemluvit více britských občanů, aby se vypravili na vzdálené dovolené," řekl zdroj z agentury PopStar. Kylie je podle něj ideálním tipem, protože působí jako lék na zimní stísněnost.



V rámci kampaně zpěvačka otevřela "tropickou pláž" v londýnské části Covent Garden. Aerolinie do britského hlavního města za tímto účelem přivezly originální plážový písek.



Tato akce má místním připomenout, o co přicházejí. "Cítíte písek mezi prsty u nohou?" vykřikovala Kylie. "Je to jako kousek Austrálie v Londýně!".

Kylie plánuje svatbu a další miliony

Kylie Minogue si skutečně na nedostatek peněz nemůže stěžovat. Čerstvá pětatřicátnice nedávno dostala k narozeninám opravdu exkluzivní dáreček. Firma EMI s ní uzavřela smlouvu, podle níž Kylie za své nové album obdrží 50 milionů eur.



Vedle toho už zpěvačka konzultuje další smlouvu se svým advokátem v Londýně. Tentokrát však manželskou. Uvedla, že je konečně připravena vzít si svého přítele, francouzského herce Oliviera Martineze.



Čtyřiatřicetiletá Kylie, jejíž úspěšná kariéra se odehrává pod heslem I Should Be So Lucky, chce totiž vědět, jak se svatba projeví na jejím bankovním kontě.



Tak jako jiné hvězdy showbyznysu v podobné situaci si chce své úspory samozřejmě co nejlépe uchránit, a tak je porada se zkušeným advokátem v předsvatební horečce více než nezbytná.



Rozvodem by Kylie skutečně mohla přijít o velké peníze. Smlouva na padesát milionů vstoupí do historie jako druhá nejvyšší - rekord stále drží Robbie Williams, který se téže firmě upsal za 100 milionů eur.



Vedle padesáti milionů obdrží australská zpěvačka ještě další podíly ze zisku - nejen z prodeje hudebních nosičů, ale i videokazet, DVD a suvenýrů. Však také její právníci jednali s EMI o podmínkách smlouvy celý měsíc. Podle ČTK by si Kylie přitom mohla docela dobře žít už jen ze samotného prodeje svých kalendářů a své kolekce spodního prádla.