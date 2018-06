Kylie by bez pomoci zemřela hlady

"Můj problém je v tom, že ve stresu se zapomínám najíst," stěžuje si Kylie deníku Sun na těžký život populární zpěvačky.

Ve vypjatých situacích prý ztrácí chuť k jídlu. Pravidelné stravování jí proto hlídá zvláštní personál.

"Bez těchto lidí bych měla na turné vážný problém s příjmem dostatečného množství kalorií," nemůže si své zaměstnance vynachválit pětatřicetiletá australská rodačka, která se v rámci svého nového alba Body language novinářům představila ve zcela novém image - s dlouhými blonďatými vlasy a nápadně podmalovanýma očima.

Zpráva neupřesňuje, kolik lidí hlídá úspěšné zpěvačce jídelníček ani kolik jim za to Kylie platí. Ale ať je to jakkoli, jedna věc je jistá: určitě to nebude špatný džob.