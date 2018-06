Kylie bude v Itálii křísit doutnající city

Popová hvězda přitom herce po čtyřech letech opustila letos v únoru. Důvodem prý byly zprávy o jeho milostných avantýrách s jinými ženami.

Pokud bude ochotný právě tuto svou slabost potlačit, Kylie mu snese modré z nebe. A začala hned pozváním na dlouhou dovolenou na jachtě, zakotvené poblíž italského pobřeží Amalfi.

"Kylie vnímá Oliviera jako svou životní lásku," svěřila britskému listu Daily Mail zpěvaččina kamarádka.

"Po rozchodu si začali posílat esemesky a vzpomínali na dobré časy. Kylie mu řekla, že jí nesmírně chybí, a navrhla, že by mohli spolu strávit něco, co nazvala skvělým létem. Potom mu Kylie řekla, že budou mít tříměsíční zkušební dobu a on si musí uvědomit, jestli si ji chce vzít," dodala kamarádka.

Poprvé se také v médiích objevila zpráva o Martinezově postoji k celé záležitosti. Britský Sunday Mirror citoval jeho kamaráda: "Ollie, jak se zdá, hodně lituje toho, co se stalo. V jednu chvíli už totiž společně plánovali děti."