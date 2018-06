Kykolka: Do vily bych se nevrátil ani za zlaté prase

ODPOVĚDI KYKOLKY NAJDETE ZDE

"Byl jsem ve vile měsíc a úplně mi to stačilo. Dá se říct, že jsem se těšil domů," prozradil šestadvacetiletý exVyVolený.

Lituje prý jedině toho, že se nemůže zúčastnit právě nadcházejícího charitativního týdne. "To je jediná věc, která mě mrzí na tom, že jsem vypadl. To bych si určitě užil, protože takovýhle věci mám hrozně moc rád..."

A kdo se podle Kykolky stane absolutním vítězem druhé řady VyVolených? "Hrozně moc bych to přál Pavlu Pelánovi, je to opravdu kamarád s velkým srdcem. Pak třeba Karolína, možná i Tonda. Co si budeme nalhávat - Tonda je pěknej chlap a má hodně fanynek a to dělá hrozně moc."