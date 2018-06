Zhubl jsem 75 kilo a manželka víc žárlí, říká Kyklop z Maxim Turbulenc

„Manželka je nadšená, ale já moc ne, protože začala totálně žárlit a občas se to s ní nedá vydržet. Když ale člověk miluje, tak žárlí. To je v pořádku,“ řekl zpěvák.

Kyklop už má za sebou také plastiku, při níž mu odstranili přebytečnou povislou kůži. Zhubnout se rozhodl i kvůli svým dětem.

„Člověk přehodnotí svůj život, když mu táhne na tu padesátku, a já už to mám za ní. Tak jsem si řekl, že chci ještě chvíli vydržet, protože mám desetiletá dvojčata a ty potřebují samozřejmě tátu. Tak jsem říkal pro sebe, musíš se sebou něco udělat, abys tady byl co nejdéle a užíval si s nimi,“ prohlásil.

Lidé podle něj dělají největší chybu v tom, že jedí, když jim to čas dovolí.

„Já jsem to nastavil jinak. Seznámil jsem se s jednou skvělou ženskou, která mi řekla: Ono to je v mozku. Když budeš brát jakékoliv prášky nebo podpůrné prostředky, tak ti to stejně nepomůže, pokud si to v hlavě nesrovnáš. Poradila mi jeden systém: Jez všechno, co máš rád, třeba i ten bůček s hořčicí a chlebem. Ale jen to, co se vejde do dlaně. To, co propadne, nech ležet,“ prozradil.

Díky tomuto systému jí čtyřikrát denně a za dva roky zhubl 75 kilo. „Je mi naprosto skvěle. Takže doporučuji, kdyby někdo chtěl držet dietu, je třeba si srovnat priority v hlavě a začít jíst skromně,“ dodal.